Im aktuellen Antrag fordert die Sängerin das Gericht auf, ihrem Vater die Vormundschaft wegzunehmen. An seiner Stelle schlägt sie das Treuhand-Unternehmen «Bessemer Trust Company of California» vor.

Nun wagen die Anwälte des Popstars einen zweiten Versuch: In dieser Woche wurden Gerichtsunterlagen eingereicht, in denen erneut Änderungen von Britneys Vormundschaft beantragt werden. Laut «People» steht in den Gerichtsdokumenten, dass die Sängerin von ihrem Recht Gebrauch machen möchte, selbstständig einen Vormund zu ernennen. Ausserdem sei sie nicht in der Lage, ihre finanziellen Angelegenheiten zu verwalten.