«Heuchlerisch» - Britney Spears kritisiert Dokus über ihr Leben

Britney spricht in ihrem Post mehrheitlich die neueste Doku über ihr Leben an. «The Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship» von Mobeen Azhar ist letzten Samstag auf BBC erschienen.

In diesem Jahr boomen die Britney-(Verschwörungs?)-Dokus. Bereits zwei davon sind dieses Jahr erschienen. Britney hat die Doku «Framing Britney Spears» bereits kritisiert, jetzt ergreift die Sängerin erneut via Instagram das Wort.

Die Welt interessiere sich nur für das Negative

Am Samstag feierte Mobeen Azhars Dokumentarfilm «The Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship» auf BBC Premiere. Eine von Azhars Quellen ist der Make-Up Artist Billy Brasfield. Er hat behauptet, mit Britney in Kontakt zu stehen. Britney hingegen schreibt in ihrem Insta-Post: «Billy B und ich sprechen eigentlich überhaupt nicht zusammen, ich bin ehrlich gesagt sehr verwirrt».