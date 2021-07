«Viel Schmerz und Sorge» - Britney Spears’ Mutter äussert sich zum Vormundschafts-Drama

Getty Images via AFP/Alberto E. Rodriguez

Lynne Spears hat sich in einem Gespräch mit dem «New Yorker» erstmals, wenn auch zögerlich, zum Vormundschafts-Streit ihrer Tochter geäussert. Sie mache sich Sorgen und habe «gemischte Gefühle».

Am Samstag äusserte sich erstmals die Mutter des Popstars, Lynne Spears (66).

Am 23. Juni hat Britney Spears (39) vor Gericht gefordert, dass ihr Vater Jamie Spears (68) als Vormund abgesetzt wird.

Britney Spears’ Mutter Lynne hat sich erstmals zum Vormundschafts-Drama ihrer Tochter geäussert. Im Gespräch mit der Publikation «New Yorker» weigerte sich die 66-Jährige zwar, detaillierte Fragen zu beantworten, zeigte sich aber insgesamt besorgt. «Ich habe gemischte Gefühle», so die US-Amerikanerin. «Ich weiss nicht, was ich darüber denken soll. Es ist schmerzhaft und ich bin besorgt.» Wie der «New Yorker» schreibt, habe sich Lynne Spears am Telefon flüsternd unterhalten und wies darauf hin, dass sie das Gespräch möglicherweise abrupt unterbrechen müsse, wenn andere Familienmitglieder reinkämen und merkten, dass sie mit einem Reporter spreche.