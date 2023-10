Britney Spears offenbart, warum sie sich den Kopf rasierte

In ihrem Buch «The Woman in Me» erzählt Britney nun, dass sie sich mit der Kahlrasur zu Wehr setzen und rebellieren wollte.

Die ganze Welt hat gerätselt, was mit Britney Spears (41) los war, als sie sich 2007 den Kopf kahl rasierte. Jetzt gibt sie selbst die Antwort. In ihren am 24. Oktober erscheinenden Memoiren «The Woman in Me» schreibt sie: «Meinen Kopf zu rasieren und mich auffällig zu verhalten, war meine Art, mich zu wehren.» Das berichtet das «People»-Magazin, das bereits vor Veröffentlichung Einblick in das Buch erhielt.