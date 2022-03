Verdächtige Insta-Posts – Britney Spears soll heimlich ihren Sam geheiratet haben

Am 12. September 2021 ging Sam auf die Knie, ihren Verlobungsring trägt Britney jedoch an der rechten Hand – was bei Fans bereits für erste Verwirrung sorgte und Spekulationen um eine Hochzeit befeuerte.

Sam Asghari scheint ein glücklicher Mann zu sein. Zu seinem 28. Geburtstag bekommt er nicht eine, sondern gleich zwei Liebeserklärungen seiner Britney auf Instagram. Doch die unterscheiden sich verdächtig in der Formulierung. Während sie zu einem Ferien-Schnappschuss schreibt: «Mein Verlobter, ich liebe dich so sehr. Ich möchte eine Familie mit dir. Ich möchte alles mit dir!», schreibt die 40-Jährige beim zweiten Post: «So ein tolles Bild von meinem Ehemann. Ich bin so glücklich, dass ich mein Leben mit ihm teilen kann.»

«Wir befolgen keine Regeln»

Bereits bei der Verlobung im September letzten Jahres sorgte das Paar für Hochzeits-Gerüchte. Die Sängerin trägt ihren Verlobungsring nämlich seit Beginn an nicht wie gewöhnlich am linken, sondern am rechten Ringfinger. Dazu sagten die beiden auf Instagram nur: «Wir befolgen keine Regeln.» Britney und Sam haben sich vor sechs Jahren am Musikvideo-Dreh zu Britneys Song «Slumber Party» kennengelernt. Gemäss «US-Weekly» soll sich der Personaltrainer direkt in Britney verknallt und ihr seine Telefonnummer in die Tasche gesteckt haben.