Richterin hat entschieden - Britney Spears’ Vater bleibt vorerst Vormund

«Bessmer Trust» war eigentlich Wunsch-Vormund

Das Dokument, das am 30. Juni erlassen wurde, besagt: «Der Antrag des Anwalts, James P. Spears sofort nach der Ernennung von Bessmer Trust Company Of California als alleinigen Vormund des Nachlasses zu suspendieren, wird ohne Vorurteil abgelehnt». Britneys Dad bleibt also in Sachen Finanzen vorerst Vormund, wird aber künftig mit «Bessmer Trust» zusammenarbeiten müssen.