Los Angeles : Britney Spears’ Vater soll sie um zwei Millionen Dollar erpresst haben

James Spears versuche, «etwa zwei Millionen Dollar an Zahlungen» zu erhalten, bevor er von der Vormundschaft für Britney Spears zurücktrete, heisst es in einem Dokument.

Ende Juni hatte Spears in einer hochemotionalen Stellungnahme vor Gericht die Vormundschaft ihres Vaters als «missbräuchlich» bezeichnet.

Jamie Spears will Berichten zufolge einen weiteren «öffentlichen Kampf mit seiner Tochter» vermeiden.

Britney Spears hat ihrem Vater über ihren Anwalt einen Erpressungsversuch vorgeworfen. James Spears versuche, «etwa zwei Millionen Dollar an Zahlungen» zu erhalten, bevor er von der Vormundschaft für Britney Spears zurücktrete, hiess es in einem Dokument, das ihr Anwalt Mathew Rosengart am Dienstag (Ortszeit) bei Gericht einreichte. «Britney Spears lässt sich nicht erpressen», steht darin.