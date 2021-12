Neue Freiheit : Britney Spears verreist an ihrem Geburtstag mit ihrem Verlobten

Mitte November hat der US-Popstar nach 13 Jahren unter Vormundschaft ihre Freiheit zurückerhalten. Diese nutzt sie nun an ihrem 40. Geburtstag aus.

Einen Tag vor ihrem 40. Geburtstag teilt Britney Spears ihren Fans auf Instagram mit, dass sie mit ihrem Verlobten Sam Asghari auf Reisen gehe. Sie würden sich so freuen, an diesem Freudentag zu verreisen, schrieb Spears am Mittwoch zu Fotos und kurzen Videos des Paares. Sie danke Gott, dass sie nun ins Ausland reisen könne. Spears, die am Donnerstag 40 Jahre alt wird, hatte Mitte November nach 13 Jahren unter Vormundschaft per Gerichtsentscheid ihre Freiheit zurückerhalten.