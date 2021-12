Nach öffentlichen Vorwürfen – Britney Spears will ihre Familie nicht zur Hochzeit einladen

Söhne führen sie zum Altar

«Britney will keine Erinnerungen an Negativität an ihrer Hochzeit», so der Insider. Schon seit längerem wirft die Sängerin den drei vor, sich während der fast 14 Jahre andauernden Vormundschaft von ihrem Vermögen persönlich bereichert und nicht in ihrem Interesse gehandelt zu haben. Vor allem Vater Jamie, der über einen Grossteil der Zeit als Vormund fungierte und Britneys Finanzen verwaltete, soll im Laufe der Jahre eine substantielle Summe für sich abgezwackt haben.