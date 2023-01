Britney Spears will ihre Luxus-Villa wieder verkaufen

Ihr elf Millionen Franken teures Anwesen befindet sich zudem in derselben Nachbarschaft wie das Haus ihres Ex Kevin Federline (44).

So will der Popstar seine 11’650 Quadratmeter grosse Villa in Calabasas noch dieses Jahr verkaufen.

Nach ihrer Hochzeit im Juni 2022 zog Sängerin Britney Spears gemeinsam mit ihrem Ehemann Sam Asghari (28) in eine 11’650 Quadratmeter grosse Villa in Calabasas, einem Vorort von Los Angeles.

Neues Leben, neue Ehe und ein neues Zuhause – das Jahr 2022 war ein ereignisreiches Jahr für Britney Spears. Doch offenbar macht sie Letzteres nicht besonders glücklich. Wie ein Insider TMZ verrät, soll sich die 41-Jährige nicht in ihr neues 11-Millionen-Franken-Heim verliebt haben. Darum plane die «Baby One More Time»-Interpretin, die Villa noch dieses Jahr zu verkaufen.

In der gleichen Nachbarschaft wie ihr Ex

Britneys 11’650 Quadratmeter grosses Anwesen, das so gross ist wie zwei Fussballfelder, befindet sich in Calabasas, einem Vorort von Los Angeles. In derselben Nachbarschaft wohnt auch ihr Ex, Kevin Federline (44), der auch der Vater ihrer beiden Teenie-Söhne Sean (17) und Jayden (16) ist. Ebenfalls in der Nähe befinden sich die Häuser von weiteren Promis wie Kylie Jenner (25), Schauspielerin Katie Cassidy (36) und Tennisspieler Lester Cook (38).