Vormundschaftsfall – Britneys Anwalt will Beweise für «elektronische Überwachung»

Nun setzt sich auch Jamie dafür ein, dass seine Tochter wieder ein selbstbestimmtes Leben führen darf. Zu Beginn dieser Woche liess er dies in einem Schreiben an das Gericht in Los Angeles verlauten.

Britneys Anwalt Mathew Rosengart spielt dieses Versprechen in die Karten: Er will herausfinden, in welchem Masse der Popstar von seinem Vater elektronisch überwacht wurde.

Die Freiheit ist für Britney Spears langsam aber sicher in Griffnähe. Für Freitag in einer Woche ist der Gerichtstermin angesetzt, bei dem darüber entschieden wird, ob der Vormundschaft des Popstars endgültig ein Ende gesetzt wird. Gemäss den Berichten von US-Medien sieht es aktuell gut aus: Britneys Anwalt Mathew Rosengart hat in den letzten Monaten Schwung in die Sache gebracht, sodass ein Entscheid zugunsten der 39-Jährigen durchaus im Raum steht.

Nun setzt sich auch Britneys Vater Jamie Spears mit einem finalen Gesuch vor der Verhandlung für die Beendigung von Britneys Vormundschaft ein. Im Namen des 69-Jährigen, der vor kurzem offiziell als Britneys Vormund abgesetzt wurde , heisst es in einem Schreiben: «Jamie hat sein ganzes Leben lang alles getan, um Britney zu schützen und für sie zu sorgen. Auch als ihr Vormund in den letzten 13 Jahren. Und nun bedeutet das, dass ihre Vormundschaft enden muss.»

«Jamie hat nichts zu verbergen»

Das dürfte vor allem Mathew Rosengart freuen. Britneys Anwalt hat jüngst ebenfalls ein Schreiben beim zuständigen Gericht in Los Angeles eingereicht. Darin fordert er die Aushändigung aller Dokumente, in denen die «elektronische Überwachung» der Sängerin festgehalten ist. Rosengart will unter anderem herausfinden, in welchem Masse in den letzten 13 Jahren eine Kontrolle und Aufzeichnung «von Britney Spears’ Aktivität und ihres persönlichen Telefons» stattgefunden hat.