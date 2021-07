«Britney will sich zur Ruhe setzen» - Britneys Manager Larry Rudolph kündigt nach 25 Jahren

In einem Brief an Britneys Vormünder, der «Deadline» vorliegt, äusserte sich Rudolph zum Ende des Arbeitsverhältnisses: Er habe erfahren, dass sich Britney zur Ruhe setzen wolle und habe deshalb beschlossen, nach 25 Jahren als Manager von Britney zurückzutreten.

Britney Spears’ Manager Larry Rudolph kündigte seinen Rücktritt an. Hier ist der 57-Jährige gemeinsam mit Britney Spears (39) bei einem Event in Los Angeles in 2011 zu sehen.

Der langjährige Manager von Popstar Britney Spears (39), Larry Rudolph (57), gibt seinen Job auf. Der 57-Jährige arbeitet seit 25 Jahren für Britney. Wie «Deadline» berichtet, teilte Rudolph seine Entscheidung über seinen Rückzug in einem Brief an Britneys aktuelle Vormünder Jamie Spears (68) – Britneys Vater – und die Treuhänderin Jodi Montgomery mit. Im Brief schreibt der Manager laut «Deadline», es sei über zweieinhalb Jahre her, dass er das letzte Mal mit Britney gesprochen habe. Damals habe die Sängerin ihm mitgeteilt, dass sie eine «unbefristete Arbeitspause einlegen» möchte, so Rudolph. Nun habe er zudem erfahren, dass Britney sich «offiziell zur Ruhe setzen» wolle.