Britneys Mutter und Schwester reagieren öffentlich auf die Hochzeit

Ihre Hochzeit feierten Britney Spears (40) und Sam Asghari (28) am Donnerstag mit einer Schar von prominenten Gästen – aber ohne die engsten Verwandten des Popstars. Britneys Eltern Jamie (69) und Lynne Spears sowie ihre Schwester Jamie Lynn Spears (31) standen nicht auf der Gästeliste für die grosse Trauung. Nachdem die Familie lange über die Hochzeit von Britney und Sam geschwiegen hat, äusserten sich am Wochenende nun Mutter und Schwester erstmals öffentlich zum Thema.

Schwester reagiert subtil

Jamie Lynn wählte einen subtileren Weg als ihre Mutter, um auf die Hochzeit von Britney und Sam zu reagieren. Wie unter anderem «E! News» berichtet, hat die ehemalige «Zoey 101»-Darstellerin mehreren Instagram-Posts einen Like gegeben, in denen Fotos vom Fest des Paars zu sehen sind. Unter anderem hat Jamie Lynn ein Meme geliket, das ein Bild von Britney und ihren Promi-Gästen enthält. Öffentlich gratuliert hat die 31-Jährige ihrer Schwester hingegen nicht.

Paris sagte dem US-Präsidenten ab

Im Laufe des Wochenendes sind weitere Infos über die Hochzeit von Britney Spears und Sam Asghari bekannt geworden. Paris Hilton (41), langjährige Freundin von Britney und am Donnerstag zu Gast beim Fest, sprach in der jüngsten Episode ihres Podcasts «This is Paris» über die Hochzeit. Und hat dabei verraten, dass sie eine ganz besondere Einladung sausen lassen hat, um beim Jawort von Sam und Britney dabei sein zu können: «Ich wurde eigentlich gefragt, ob ich an dem Abend für den Präsidenten und Gäste aus aller Welt als DJ auftreten will.» Britneys Hochzeit sei ihr aber wichtiger gewesen als die Einladung von Joe Biden (79).