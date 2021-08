Jamie Spears verweigert Rücktritt - Britneys Vater will sie «vor Menschen schützen, die sie ausnutzen»

Demnach soll der 69-Jährige nur einen Tag nach Rosengarts Bitte selbst ein Schreiben an das zuständige Gericht in Los Angeles, Kalifornien verfasst haben. Darin beschreibt er die Forderung Rosengarts als «ironisch».

In neuen Gerichtsdokumenten bittet Britneys Anwalt Mathew Rosengart darum, den Gerichtsprozess zur Auflösung ihrer Vormundschaft vorzuverlegen. Ihrem Vater Jamie (69) passt das gar nicht in den Kram.

In einem neuen Schreiben, das Jamie und sein juristisches Team nur einen Tag nach Rosengarts Bitte beim zuständigen Gericht in Los Angeles, Kalifornien, einreichten, gibt dieser an, dass es «keinerlei Gründe» für einen Rücktritt gäbe. Und das, obwohl Britney, ihre persönliche Vormundin Jodi Montgomery sowie ihr ärztliches Personal immer wieder betont hatten, dass seine Vormundschaft der Sängerin psychisch schade.