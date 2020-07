Nick Cordero

Broadway-Star (41) stirbt nach drei Monaten im Spital an Covid-19

Nick Cordero kämpfte nach einer Coronavirus-Infektion lange um sein Leben, verlor aufgrund von Komplikationen sogar ein Bein. Nun ist der Broadway-Star verstorben.

Corderos Ehefrau Amanda Kloots bestätigte seinen Tod am Sonntag via Instagram. In einem Post dankt sie den behandelnden Ärzten dafür, dass sie bis zuletzt um ihren Mann kämpften. «Man hat mir immer zugehört und zweite Meinungen eingeholt, wenn ich es wollte.»

Broadway-Schauspieler Nick Cordero ist am Sonntag an den Folgen einer schweren Covid-19-Erkrankung verstorben. Der 41-Jährige wurde zuvor 95 Tage lang in einem Spital in Los Angeles behandelt und musste aufgrund von Komplikationen mehrfach operiert werden. Seine Ehefrau Amanda Kloots bestätigte Corderos Tod in einem emotionalen Instagram-Post. «Gott hat einen weiteren Engel bei sich. Mein lieber Ehemann ist heute Morgen von uns gegangen», so die 38-Jährige.