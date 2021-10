Nach Ja von SVP Aargau – Bröckelt der Widerstand der SVP gegen das Covid-Gesetz?

Am Mittwoch beschloss die Aargauer SVP ein Ja zum Covid-Gesetz.

Die SVP-Politiker Jean-Pierre Gallati und Walter Jucker werden in den sozialen Medien für ihren Kampf für ein Ja gefeiert.

Die Aargauer SVP beschloss ein Ja zum Covid-Gesetz am 28. November.

Auf das Ja der Aargauer SVP reagierten viele Stimmen positiv überrascht und anerkennend. «Bravo – so gut – das macht ja richtig Hoffnung!», schreibt ein User auf Instagram. Viel Lob ernteten auch Jean-Pierre Gallati, SVP-Mitglied und Aargauer Gesundheitsdirektor sowie Walter Jucker, Aargauer SVP-Stadtrat. Beide haben sich für das Covid-Gesetz stark gemacht. Unzählige Male teilten Userinnen und User auf Twitter Juckers Aussage «Man kann ein guter SVPler sein, wenn man Ja sagt».

Auch Cédric Wermuth, Co-Präsident der SP, feierte auf Social Media das Resultat als «grossartig». Solche Leute spielten eine zentrale Rolle bei der Meinungsbildung in der eigenen Partei, sagt er zu 20 Minuten. «Parteimitglieder wie Natalie Rickli oder Jean-Pierre Gallati sind als Gesundheitsdirektoren bestens mit dem Thema Corona vertraut.» Sie wüssten genau, was bei der Abstimmung auf dem Spiel stehe. Viele SVP-Wählerinnen und -Wähler wandten sich deshalb an sie.