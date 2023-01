Rohkost: Rohes Gemüse zu essen, ist gesünder

Brokkoli

In der grünen Brokkoli-Pflanze stecken sogenannte Glucosinolate – in der Wissenschaft wird vermutet, dass die Stoffe vor Darmkrebs schützen. Auch sie sind hitzeempfindlich, weshalb du nichts von ihnen hast, wenn du Brokkoli kochst. Im rohen Brokkoli-Zustand können sie ihren Job machen.

Ein weiterer Grund, Broccoli auch mal roh eine Chance zu geben, ist sein Reichtum an B1, B2 und B6, sowie Vitamin C. Nur 100 Gramm Brokkoli reichen aus, um den Tagesbedarf an Vitamin C zu decken. Iss am besten nur die Röschen roh, der Stiel ist etwas weniger gut bekömmlich.