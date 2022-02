Olympia 2022: Mathilde Gremaud gewinnt die nächste Schweizer Olympiamedaille

Und das tat sie. Und wie! Sie hielt dem Druck stand und stand einen fantastischen 2. Lauf für den sie 93.25 Punkte erhielt. Eine Super-Ausgangslage für den Schlusslauf, in dem sie dann nochmals alles probierte. Sogar Gold war für Gremaud zu diesem Zeitpunkt möglich. Doch sie konnte ihren letzten Trick nicht stehen und stürzte. Bitter! Am Ende war es für die Westschweizerin – wie erwähnt – Rang 3. Hätte sie ihren letzten Sprung gestanden, wäre Gold möglich gewesen. Dennoch: Ihre Leistung, sie war beeindruckend. Bereits in Südkorea durfte sie im Slopestyle über eine Olympiamedaille jubeln, damals gewann sie Silber. Das Beste an der nächsten Schweizer Olympia-Medaille: Gremaud gewann sie an ihrem Tag von ihrem 22. Geburtstag.