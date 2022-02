Olympia 2022: Snowboarder Jan Scherrer gewinnt Bronze in der Halfpipe

Seinen Trick entwickelte er in der Zeit, in der die Skigebiete wegen Corona geschlossen waren.

Gegenüber 20 Minuten hatte er es bereits angekündigt. Er sagte: «Der Plan ist es, dass ich diesen Sprung mache.» Und tatsächlich: Der 27-Jährige hielt sein Versprechen und schloss im Halfpipe-Final an den Olympischen Spielen den zweiten von drei Runs mit dem «Switch Alley-Oop Double Rodeo 1080 Indy to Nose» ab – oder anders gesagt: mit dem «Jan Tonic». Dieser wurde bis heute noch von keinem anderen Athleten gesprungen. Scherrer erhielt 87.25 Punkte, gewann Olympia-Bronze hinter Ayumu Hirano aus Japan und dem Australier Scotty James.

Heirat, Olympiamedaille, Kind

Sasha Scherrer, seine Frau, erreichte er ganz kurz auf dem Weg zur Dopingkontrolle. «Mega schnell konnte ich mit ihr reden», erzählt der Bronze-Gewinner. Gegenüber 20 Minuten meint er: «Sie ist geschockt, kann es gar nicht glauben. Und ich kann es auch nicht.» Jetzt sei alles so schnell gegangen. «Um sechs Uhr bin ich aufgestanden und da fragte ich mich noch: Wer hatte denn die irrsinnige Idee, diesen Final so früh anzusetzen?» Und jetzt stehe er einfach hier und habe Bronze gewonnen. «Es war sicherlich die beste Fahrt meiner Karriere.»

Und was war das auch für ein wahnsinniges halbes Jahr für den St. Galler? Im Herbst heiratete er seine grosse Liebe, nun wird er bald Vater. Daheim in der Schweiz fieberte seine schwangere Frau mit. «Irgendwann dachte ich schon einmal: ‹Ist das alles gerade ein bisschen viel?› Aber schlussendlich habe ich gemerkt: Das Ganze hilft mir. Wenn ich nicht auf dem Snowboard stehe, denke ich an andere Sachen, an meine Familie. Das ist gut für mich.»

Dann denkt er an die letzten zwei Jahre zurück und erzählt Erstaunliches: «Auch dank Corona habe ich nun eine Olympiamedaille.» Er erklärt: «Vor zwei Jahren schlossen alle Skigebiete, ich konnte nirgends mehr boarden. Doch Swiss-Ski stellte uns Boardern so eine aufblasbare Big-Air-Schanze zur Verfügung.» Und da sei er dann kreativ gewesen und die Idee des Tricks sei ihm gekommen. Nun will er aber erstmals den Erfolg verdauen und realisieren. «Ich werde wohl noch ein paar Mal in der nächsten Nacht aufwachen», so der St. Galler und lacht.