Brooklyn Beckham und Nicola Peltz wollen Victoria zur Oma machen

Brooklyn Beckham und Nicola Peltz sollen bereit für eigene Kinder sein. Doch Victoria soll davon alles andere als begeistert sein. Dies, weil sie unsicher ist, ob sie ein Grosi sein will.

Mit Nicola Peltz : Brooklyn Beckham schmiedet Babypläne – Victoria will aber kein Grosi sein

1 / 7 Könnte es bald so weit sein? Brooklyn Beckham und Nicola Peltz planen baldigen Nachwuchs. Getty Images Zu dieser Vermutung führte eine Aussage von Brooklyn Beckham (24) vor einigen Tagen. So wolle er «so viele Kinder, wie meine Frau will. Ich möchte sehr viele, aber das hängt natürlich von ihr ab», meint er in einem Interview. Getty Images Wie eine Quelle nun gegenüber «Mirror» verrät, scheint der Tag doch näher zu sein als vermutet. «Nicola will ein Baby», so der Insider. Getty Images

Darum gehts Bald sollen Kinder das Liebesglück von Brooklyn Beckham und Ehefrau Nicola Peltz bereichern.

So soll das Paar bereit sein, eine eigene Familie zu gründen, wie Brooklyn jüngst in einem Interview verriet.

Victoria Beckham scheint allerdings alles andere als begeistert von der Familienplanung ihres Sohnes zu sein.

Immer wieder betonen Brooklyn Beckham und Ehefrau Nicola Peltz, schon bald eine Familie gründen zu wollen. So sagte der 24-Jährige jüngst in einem Interview, er wolle «so viele Kinder, wie meine Frau will. Ich möchte sehr viele, aber das hängt natürlich von ihr ab.» Doch von diesem Vorhaben sind nicht alle begeistert.

Wie eine der Familie nahestehende Person gegenüber der «Daily Mail» verrät, habe Victoria Beckham beim Gedanken daran, mit 48 Jahren Grosi zu werden, gemischte Gefühle. «Sie liebt ihren Sohn und will nur, dass er glücklich ist. Was ihn begeistert, begeistert natürlich auch sie», sagt die Quelle. «Allerdings ist sie nicht sicher, ob sie Grossmutter sein will», heisst es weiter.

Eiszeit zwischen Victoria und Nicola

Seit der Hochzeit zwischen Brooklyn Beckham und Nicola Peltz wird über eine Fehde zwischen Nicola und Schwiegermama Victoria spekuliert. Obwohl beide dies immer wieder bestreiten, kommen regelmässig neue Geschichten, die Unstimmigkeiten vermuten lassen, an die Öffentlichkeit. Vor wenigen Wochen erschien Nicola an der Modeschau von Posh Spice in Paris, wo sie sich höflich und freundlich begegneten. Hinter den Kulissen soll die Stimmung allerdings alles andere als entspannt gewesen sein.

«Die derzeitige Situation ist, dass sie mit zusammengebissenen Zähnen lächeln. In einer Gruppensituation ist es vollkommen passabel», meint die Quelle. Sowohl David (47) als auch Brooklyn würden so tun, als wäre alles in Ordnung, «aber die Beziehung zwischen Victoria und Nicola ist eisig», verrät der Insider weiter.