Brooklyn Beckham und Nicola Peltz haben endlich geheiratet

Brooklyn Beckham und Nicola Peltz (27) haben sich am Samstagabend in Florida das Jawort gegeben.

Unter den Gästen waren so einige Promis anwesend.

Die Dreieinhalb-Millionen-Franken-Hochzeit fand am Samstagabend in Palm Beach, Florida, statt.

Brooklyn Beckham und Nicola Peltz sind jetzt Mann und Frau : Nach langem Abwarten aufgrund der Corona-Pandemie konnten sich die beiden Stars am Samstagabend in Palm Beach endlich das Jawort geben. Für die sogenannte Gen-Z-Hochzeit des Jahrhunderts liessen sich die Peltz-Beckham-Familien nicht lumpen und verschickten Einladungen an weltbekannte Stars und Sternchen.