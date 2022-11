Eifersucht wegen Fans – Die Ehe gibt Brooklyn Beckham und Nicola Peltz Sicherheit

Ja. Eifersucht ist in jeder Beziehung gesund. Nein, das ist in jeder Hinsicht toxisch. Ich finde ein wenig Eifersucht okay, aber man sollte es nicht übertreiben. Nur, wenn es gerechtfertigt ist.

Findest du Eifersucht in einer Beziehung okay?

Dass der Haussegen im Hause Peltz-Beckham nicht schief hängt, bewies die Tochter von Hegdefonds-Manager Nelson Peltz (80) und Ex-Model Claudia Heffner Peltz (67) am Sonntag mit einem emotionalen Statement zum dritten Hochzeitstag an ihren Liebsten: «Alles Gute zum dreijährigen Baby. Ich verliebe mich jeden Tag etwas mehr in dich. Ich habe so viel Glück, dich als meinen Ehemann zu haben».