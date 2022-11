Streamingstarts November 2022: «Brooklyn Nine-Nine»-Fans dürfen sich auf neue Serie «Blockbuster» freuen

«Blockbuster»

In der neuen Workplace-Sitcom von Netflix wirds nostalgisch: Timmy Yoon, gespielt von Randall Park (48), hat ein Herz fürs Analoge. Er ist der Chef einer Blockbuster-Videothek – die letzte einer Kette von Filialen, in welcher DVDs ausgeliehen werden können. Doch seinem Laden droht die Schliessung. Timmy setzt im Laufe der Geschichte alles daran, dass seine Mitarbeitenden ihren Job nicht verlieren.

«Brooklyn Nine-Nine»-Zusammenkunft

Die Serie stammt von Vanessa Ramos, die unter anderem auch bei «Superstore» und «Brooklyn Nine-Nine» mitgeschrieben hat. Melissa Fumero, die in «Brooklyn Nine-Nine» zu sehen ist, spielt in «Blockbuster» die Rolle der Eliza (eine Mitarbeiterin und Timmys Crush).

Randall Park schwärmt bei «EW» vom Dreh und der Crew: «Es war wirklich ein Traum, mit ihnen zu arbeiten. Alle waren so lieb. Ich glaube, das sieht man auch in der Show. Es kam wirklich davon, was wir alle füreinander und für dieses Projekt empfanden.»

«Selena Gomez: My Mind & Me»

Der Wendepunkt

Gomez will Hoffnung spenden

Wie Gomez bei «Vanity Fair» erzählt, macht es sie zwar nervös, den Dokfilm mit all den persönlichen Momenten zu veröffentlichen. Die Sängerin hofft aber, dass dadurch andere Menschen ihre eigenen Geschichten erzählen: «Und dass sie Hoffnung haben, dass die Dinge besser werden können und werden.» Passend veröffentlicht Gomez den Song «My Mind & Me», der bestärken soll.



Hinter «Selena Gomez: My Mind & Me» steckt der Regisseur Alek Keshishian, mit dem Gomez schon 2016 bei ihrem Musikvideo zu «Hands to Myself» zusammengearbeitet hat. In der Doku kommen auch Gomez’ Mutter Mandy Teefey und die beste Freundin Raquelle Stevens zu Wort.