Brot, Mehl und Strompreise befeuern Teuerung

Sind im November und Dezember letzten Jahres Güter und Dienstleistungen des alltäglichen Gebrauchs um 2,9 Prozent gestiegen , sind sie im Januar noch teurer geworden. Wie der Comparis-Konsumentenpreisindex in Zusammenarbeit mit der Konjunkturforschungsstelle der ETH (KOF) in einer Mitteilung schreibt, betrug die gefühlte Inflation im Januar 3,8 Prozent. Für die Ermittlung des Wertes wurde die Preisentwicklung von regelmässig konsumierten Gütern wie Lebensmittel, Medikamente oder Kleidung betrachtet.

Ein Blick weiter zurück zeigt: In den vergangenen 20 Jahren hat sich Energie zum Heizen am stärksten verteuert. Der Preis ist seit Januar 2003 durchschnittlich um 191,6 Prozent gestiegen. Platz 2 und 3 der Langzeit-Teuerungsliste belegen Zigaretten und Zeitungen/Zeitschriften – plus 83,6 respektive 68 Prozent.

Laut Comparis haben kinderlose Paare ab 65 Jahren die höchste Teuerung erlebt – die gefühlte Teuerung betrug hier 4,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Einelternhaushalte würden die Teuerung rein rechnerisch am wenigsten spüren. «Während Paare ohne Kinder in der Regel mehr Geld zur Verfügung haben, um in grösseren Wohnungen zu leben und zu reisen, fehlt den Alleinerziehenden dieses Geld oft. Sie spüren die Teuerung rechnerisch weniger, da sie sich viele vom Preisanstieg betroffenen Güter und Dienstleistungen ohnehin nicht oder nur in geringeren Mengen leisten können», sagt der Finanzexperte.