Wetter : Gefühlte minus 8 Grad! Der Windchill-Effekt lässt die Schweiz schlottern

Die Schweiz startet kalt in die neue Woche.

Für den Dienstag ist ein wenig Besserung in Sicht.

Wind und tiefe Temperaturen prägten das Wetter am Sonntag. Nach einem frostigen Morgen wurden auch tagsüber im Mittelland nur noch zarte Plusgrade erreicht. Besonders das Mittelland und die Westschweiz wurden von stürmischen Winden heimgesucht.

Und auch der Start in die neue Woche kommt mit frostigen Temperaturen daher. Meteonews schreibt auf Twitter: «Der Montag zeigt sich von der oft bewölkten Seite, die Sonne kann sich nur zeitweise zeigen. Gegen Abend können da und dort ein paar Flocken fallen. Bei einer weiterhin starken Bise und Maxima um ein Grad bleibt es kalt.»

Dabei spielt der Wind eine grosse Rolle. So fühlen sich Null Grad und Böen von rund 50 km/h an, als würde das Thermometer minus acht Grad anzeigen. Dies ist der sogenannte Windchill-Effekt. In Teilen der Westschweiz herrscht immer noch eine leichte Wetterwarnung, es wird vor stürmischen Winden gewarnt.