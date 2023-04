Italien: Regierung will schwere Strafen für Anglizismen

«Herabsetzend und erniedrigend»

Konkret verlangt das Gesetz, dass jeder, der eine Position in der öffentlichen Verwaltung innehat, die italienische Sprache in Wort und Schrift beherrschen muss. Die Verwendung der englischen Sprache in offiziellen Dokumenten, einschliesslich Akronyme und Berufsbezeichnungen in Unternehmen ist verboten.