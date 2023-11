Trauriges Geständnis: Bruce Darnell wurde als Kind von seinem Nachbar misshandelt

«Es ist eine bewegende Geschichte für mich, denn ich bin auch in der Kindheit missbraucht worden», erzählte Darnell zum Kampagnenstart am Montagabend, wie DPA berichtet. Mit sechs oder sieben Jahren hat ihn sein Nachbar misshandelt. Seinen Eltern habe er nichts davon erzählt. Seine Kindheit als einziger nicht leiblicher Sohn des Familienvaters bezeichnet er als schwierig. An dieser Kampagne teilzunehmen, habe ihm geholfen, sich wieder selbst zu lieben. Weitere Details zu dem traumatischen Erlebnis gab Darnell nicht preis.

Bruce Darnells Weg ins Scheinwerferlicht

Mit 17 Jahren verliess Darnell sein Zuhause, um sich bei der US Army zum Fallschirmjäger ausbilden zu lassen. Nach sechs Jahren beim Militär zog es ihn nach Deutschland, wo sein Stiefvater einst stationiert gewesen war. Darnell arbeitete als Kellner in verschiedenen Diskotheken und scheint dabei eine gute Figur gemacht zu haben – ein Modelscout lud ihn zum Casting ein. In den nächsten Jahren lief er über die grössten Catwalks der Welt, landete 2006 in Heidi Klums Fernsehshow «Germany’s Next Topmodel» und wurde auf Anhieb Publikumsliebling.