Frauenfussball: Sex-Skandal um Sambia-Trainer

Der sambische Verband gibt an, mit Fifa und der sambischen Polizei Missbrauchsvorwürfe zu untersuchen, ohne dabei auf Namen der Beschuldigten einzugehen.

Eine anonyme Quelle packt in einer englischen Zeitung über den Trainer aus.

Grosse Aufregung um die sambische Frauen-Nationalmannschaft: Keine zwei Wochen vor Beginn der WM in Australien und Neuseeland sorgt die Meldung für Aufsehen, dass gegen Nationaltrainer Bruce Mwape wegen des Verdachts auf sexuelles Fehlverhalten ermittelt wird. Dies berichtet der «Guardian».

«Wenn er mit jemandem schlafen will, muss man es ja sagen», offenbart eine Spielerin, die nicht namentlich genannt werden möchte. «Es ist normal, dass der Trainer mit den Spielerinnen unseres Teams schläft», so die anonyme Quelle weiter.

Verband schützt Trainer wegen guter Resultate

Auch gegen Nachwuchscoach wird ermittelt

« Obwohl uns keine offiziellen Beschwerden von irgendjemandem zu den Vorwürfen vorliegen, nehmen wir diese Vorwürfe sehr ernst und haben eine Untersuchung in dieser Angelegenheit eingeleitet», liess sich Verbands-Generalsekretär Adrian Kashala in der Erklärung zitieren. Offenbar soll neben Mwape auch gegen den U-17-Nationaltrainer Kaluba Kangwa ermittelt werden.

Neben der Fifa habe der Verband auch die sambische Polizei eingeschaltet, um den Fall zu klären. Verbandspräsident Andrew Kamanga sprach im Oktober vergangenen Jahres davon, «auf jeden Fall Sanktionen ergreifen zu wollen». Bislang ist dies jedoch noch nicht eingetroffen. Die Fifa verkündete, man könne sich aktuell nicht zu laufenden Ermittlungen äussern. Sambia startet am 22. Juli gegen Japan in die WM. Zuletzt testen die Afrikanerinnen auch gegen die Schweiz in Biel (3:3).