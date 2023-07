Bruce Mwape: Sex mit Spielerinnen? Sambia-PK wird abgebrochen

Bruce Mwape weist Vorwürfe zurück

Es fing alles damit an, dass die Presse ein Statement aus dem Sambia-Coach herauslocken wollte. Das funktionierte jedoch nicht. Ein Fifa-Sprecher, der neben Mwape auf der Bühne sass, sagte: «Wir bitten Sie, dass es bei den Fragen nur um Fussball geht.» Dann meinte ein Journalist, ob es zum Wohle des Teams nicht besser wäre, wenn er zurücktreten würde. So würde der Fokus fortan auf dem Fussball liegen.

Mwapes klare Antwort: «Wovon redest du? Ich würde es gerne wissen, denn ich kann auf keinen Fall ohne Grund in den Ruhestand gehen.» Zu den Sex-Vorwürfen äusserte er sich dann auch noch: «Das ist etwas, was man in den Medien liest, in der Presse, aber die Wahrheit wird ans Licht kommen.» Als die Journalistinnen und Journalisten in der Folge nicht lockerliessen, hatte der Fussball-Weltverband genug.