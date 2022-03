Er leidet an Aphasie : Bruce Willis beendet wegen Krankheit seine Karriere

Die Familie von Hollywood-Schauspieler Bruce Willis gab am Mittwoch bekannt, dass der 67-Jährige an Aphasie leidet und sich von der Schauspielerei zurückziehen wird.

Der 67-Jährige leide an Aphasie, teilte seine Familie am 30. März 2022 auf Social Media mit.

Hollywood-Star Bruce Willis (67) beendet nach Angaben seiner Familie aus gesundheitlichen Gründen seine Schauspiel-Karriere. «Als Familie wollten wir mitteilen, dass unser geliebter Bruce einige gesundheitliche Probleme erlebt hat, und dass bei ihm vor kurzem eine Aphasie diagnostiziert wurde, die seine kognitiven Fähigkeiten beeinträchtigt», hiess es in einer Mitteilung, die unter anderem Willis’ Töchter Rumer und Scout sowie seine Ehefrau Emma Heming-Willis und seine Ex-Frau Demi Moore am Mittwoch via Instagram teilten. Bei der Aphasie handelt es sich um eine Sprachstörung, die Folge eines Schlaganfalls sein kann.