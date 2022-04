Bruce Willis' Ehefrau postet erste Fotos seit Bekanntgabe von Aphasie-Diagnose

«Mama und Papa in ihrem liebsten Lebensraum», schreibt die 43-Jährige zu zwei Pärchenbilder in der Natur. Dazu setzte sie den Hashtag «offthegrid», was so viel wie «untergetaucht» bedeutet. In der ersten Abbildung schaut sich das Paar glücklich in die Augen, während sich Emma in dem zweiten Foto an die Schulter ihres Ehemanns lehnt. Als Fotografin markierte das Model die gemeinsame Tochter Mabel Ray Willis (10).