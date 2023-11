Lichtblick : Tochter gibt Update zu demenzkrankem Bruce Willis

Die 29-Jährige war zu Gast in der «Drew Barrymore Show».

Nun hat Tochter Tallulah in der «The Drew Barrymore Show» über ihren Vater gesprochen.

Seit Anfang des Jahres ist bekannt, dass Hollywoodstar Bruce Willis (68) an Demenz erkrankt ist.

Die Familie von Bruce Willis (68) hat im Februar dieses Jahres die niederschmetternde Nachricht mitteilen müssen, dass der Star an einer seltenen Form der Demenz erkrankt ist. Schon knapp ein Jahr zuvor hatte er sich in Schauspielrente begeben müssen.

Immer wieder geben seine Liebsten seither Updates zu Willis’ Befinden, so nun seine Tochter Tallulah (29). Zu Gast in der «The Drew Barrymore Show» erklärte sie, warum ihre Familie so offen mit der Angelegenheit umgeht und dass sie sogar etwas Positives über den Zustand ihres Vaters sagen kann.