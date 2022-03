Bruce Willis war am Set schon seit Jahren auffällig und vergass Texte

Die Familie des Schauspielers teilte am Mittwochabend auf Social Media mit, dass Bruce an Aphasie leidet.

Der Schauspieler soll aber schon Jahre vor seiner Bekanntmachung Probleme am Set gehabt haben.

Die Familie von Bruce Willis hat am Mittwochabend bekannt gegeben, dass der Schauspieler an der Krankheit Aphasie leidet und deshalb seine Karriere beenden muss. Die Diagnose sei für den 67-Jährigen ein Schock gewesen. Das, obwohl der «Stirb Langsam»-Darsteller bereits länger Mühe am Set hatte.