Neue Werbekampagne - Bruce Willis schwärmt von Davos Klosters

Hollywood scheint sich in die Schweiz verliebt zu haben. Nachdem Robert De Niro zusammen mit Roger Federer in einem Videoclip von Schweiz Tourismus auftauchte, schwärmt in einem neuen Imagefilm der Tourismusdestination Davos Klosters Bruce Willis vom Winter in den Bergen.

Was bringt die Werbung mit Stars?

Eine stimmige Kampagne hat New York vor einigen Jahren mit Taylor Swift umgesetzt. Damals zog Taylor Swift tatsächlich nach New York und gemeinsam mit der Tourismusorganisation lancierte sie die Kampagne «Welcome to New York». So entdeckte man New York mit den Augen der Neuzuzügerin Taylor Swift, die gleichzeitig einen Song mit dem gleichnamigen Titel «Welcome to New York» herausgab, der in der Stadt zu sowas wie einer Hymne avancierte.