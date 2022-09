Kriminalgericht Luzern: Bruder begann mit Misshandlung der Schwester, als sie zwei Jahre alt war

Im Jahr 2012 hatten die Vorfälle begonnen: Betroffen von der sexualisierten Gewalt war die zwölf Jahre jüngere Schwester des Mannes. Erstmals kam es zu einem Übergriff, als die Schwester zwei Jahre alt war. Während rund sieben Jahren kam es zu Dutzenden verschiedener Fälle. So hatte der heute 25-Jährige seine Schwester mehrfach an verschiedenen Körperstellen und auch im Intimbereich berührt und an ihr «diverse beischlafsähnliche oder andere sexuelle Handlungen» vorgenommen, wie es im Urteil des Kriminalgerichts heisst.