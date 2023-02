Hayden Panettiere: Bruder Jansen Rae stirbt mit 28 Jahren

1 / 6 Jansen Rae Panettiere war Haydens fünf Jahre jüngerer Bruder. instagram/haydenpanettiere Mit nur 28 Jahren starb nun Jansen Rae, der als Künstler und Schauspieler tätig war. Instagram/jrpanettiere Die Beziehung zwischen Hayden und ihrem Bruder war offenbar eng. Instagram/jrpanettiere

Darum gehts Jansen Rae Panettiere, der Bruder der Schauspielerin Hayden Panettiere, ist gestorben.

Er wurde nur 28 Jahre alt.

Die Todesursache ist bisher unbekannt.

In einem Blog-Beitrag schrieb Jansen Rae einmal, er drücke seine Probleme beim Malen aus – es gebe ihm ein Gefühl von Sinnhaftigkeit. Nun ist der Schauspieler, Künstler und Bruder von Hayden Panettiere mit nur 28 Jahren gestorben, wie eine Agentin der Schauspielerin gegenüber CNN bestätigte. Jansen Rae sei am Wochenende leblos in seinem New Yorker Apartment aufgefunden worden.

Gemäss dem Promi-Portal TMZ ist Jansens Todesursache zwar bislang unbekannt, eine Fremdeinwirkung könne jedoch ausgeschlossen werden, wie mit Verweis auf die Polizei berichtet wurde. Gemäss der Zeitung «U.S. Sun» ging am 19. Februar um 23.03 Uhr Schweizer Zeit wegen Jansen ein Notruf ein.

Schauspieler und Synchronsprecher

An der Seite seiner Schwester Hayden begann Jansen seine Karriere als Kinderschauspieler und hatte später etwa Auftritte in der erfolgreichen Serie «The Walking Dead», aber auch in «Eben ein Stevens» oder «Hope & Faith». Zudem lieh er einer Figur im Animationsfilm «Ice Age 2» seine Stimme. Zum Zeitpunkt seines Todes war Jansen laut TMZ in fünf Filmproduktionen involviert gewesen.

Sehr wichtig war für Jansen die Malerei. «Ich habe fast mein ganzes Leben lang gemalt, aber erst seit kurzem identifiziere ich mich damit», schrieb er in einem Blog-Beitrag. Er bezeichnete den künstlerischen Ausdruck als Therapie für seine Angstzustände und Depressionen, wie die «Bild» berichtet.

Unterstützung für Ukraine

Jansen Rae hatte einen Bezug zur Ukraine: Seine Schwester Hayden war zwischen 2010 und 2018 mehrfach mit dem ehemaligen Profi-Boxer Wladimir Klitschko liiert, mit dem sie eine Tochter hat. Wladimirs Bruder Witali, der ebenfalls Box-Profi war, ist ein ukrainischer Politiker und seit 2014 Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Drei Prozent seiner Kunst-Einnahmen spendete Jansen Rae an die Organisation «We Are All Ukrainians» (Wir sind alle Ukrainer), welche das ukrainische Volk unterstützt.

Bisher hat noch kein Familienmitglied Jansen Raes Tod kommentiert.