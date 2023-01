Bruder von Alexej Nawalny – «wird Psycho-Foltermethoden standhalten»

Kreml-Kritiker : Bruder von Nawalny ist sich sicher – «Alexei wird der Folter standhalten»

Seit 100 Tagen sitzt Alexei in einer isolierten Strafzelle in einem Hochsicherheitsgefängnis in Moskau.

Bruder sass auch drei Jahre in Haft

In einem Brief habe sein Bruder ihm berichtet, er befinde sich zurzeit wieder in einer isolierten Strafzelle, in der er bereits mehr als 100 Tage verbracht habe. Am Dienstag hatte Oleg Nawalny gemeinsam mit seinem Team einen Nachbau dieser Strafzelle vor der russischen Botschaft in Berlin aufgestellt. Die Installation, die der zweieinhalb mal drei Meter grossen Zelle in der Strafkolonie IK-6 östlich von Moskau nachempfunden ist, soll bis zum 23. Februar dort stehen und danach in anderen Ländern gezeigt werden.