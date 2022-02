«Freedom Convoy» : Brücke an US-Kanada-Grenze nach Protesten wieder geöffnet

Weil sie unzufrieden mit den Corona-Massnahmen und den Impfvorschriften ihres Landes waren, protestierten seit Woche Tausende Kanadier nahe der US-Grenze. Die Grenzblockaden führten zwischenzeitlich auch zu Produktionsstopps in der Industrie.

Eine wichtige Grenzbrücke zwischen der Stadt Windsor in Kanada und Detroit in den USA ist nach wochenlangen Protesten wieder offen. «Tolle Nachrichten: Die Ambassador Bridge ist wieder geöffnet!», schrieb Kanadas Verkehrsminister Omar Alghabra am späten Sonntagabend (Ortszeit) auf Twitter. Er dankte Polizei und «allen Regierungsebenen», die dazu beigetragen hätten. Nach einer einstweiligen Verfügung eines kanadischen Gerichts hatten die Behörden am Wochenende damit begonnen, die Blockaden aufzulösen.