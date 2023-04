Poschiavo GR: Brücke stürzt ein – mehrere Arbeiter verletzt

Am Dienstag ist in Poschiavo GR eine Brücke eingestürzt, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Medienmitteilung schreibt. Um 15.15 Uhr liess die im Aufbau befindliche Brücke für den Langsamverkehr zwischen dem Fussballplatz und der Via da Clalt nach. Auf der Brücke befanden sich fünf Arbeiter, allesamt italienische Staatsangehörige, welche mitsamt dieser in den Poschiavino stürzten.