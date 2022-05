Trauer während Flitterwochen: Brücke stürzt ein – Michael (30) rettet seine schwangere Frau, bevor er stirbt

Die beiden 30-Jährigen waren auf einer Brücke in der Ortschaft Loay auf den Philippinen unterwegs, als plötzlich die Brücke absackte und in den Loboc-Fluss stürzte.

Das Unglück ereignete sich am Mittwoch in dem Ort Loay in der zentralen Provinz Bohol. Wie die «Bild»-Zeitung berichtet, hatten Michael und seine 30-jährige Frau zuvor ein paar traumhafte Tage auf der Insel Panglao verbracht. Sie waren in einem Geländewagen mit einem einheimischen Fahrer unterwegs, als plötzlich die Brücke absackte und in den Loboc-Fluss stürzte.