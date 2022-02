43 Tote : Brückeneinsturz in Genua – Anklage gegen 59 Personen erhoben

Die Ponte Morandi ist am 14. August 2018 eingestürzt. Das Unglück forderte 43 Todesopfer. 59 Beschuldigte und zwei Firmen müssen sich nun vor Gericht verantworten.

Die Ponte Morandi in Genua stürzte am 14. August 2018 ein.

Beim Einsturz einer Autobahnbrücke 2018 in Genua kamen 43 Menschen ums Leben.

Die Staatsanwaltschaft im italienischen Genua hat im Fall der 2018 eingestürzten Autobahnbrücke Ponte Morandi Anklage gegen 59 Beschuldigte und zwei Firmen erhoben. Dass es Probleme an der Brücke gab, hätte auch ein Rentner gesehen, zitierte der «Corriere della Sera» am Donnerstag einen Staatsanwalt aus der Anhörung am Mittwoch.