Wohlen AG: 18-Jährige verliert Kontrolle über ihr Auto und kollidiert mit Brückengeländer

Da hatte eine junge Frau Glück im Unglück: Am Dienstagabend, kurz vor 18 Uhr, fuhr eine 18-Jährige auf der Nutzenbachstrasse in Wohlen in Richtung Anglikon. Auf Höhe der Verzweigung Sörenbühlweg verlor sie aus noch unbekannten Gründen die Herrschaft über den Peugeot, worauf sie mit dem Brückengeländer kollidierte, wie die Kantonspolizei Aargau am Mittwochmorgen in einer Medienmitteilung schreibt.