Mit diesen Brückentagen gibts mehr Ferien im 2024

Bis zu 11 Tage frei über Weihnachten und Neujahr

Da Weihnachten (25. und 26. Dezember) und auch die Feiertage über Neujahr (1. Januar und in einigen Kantonen auch der 2. Januar) jeweils auf einen Montag sowie Dienstag fallen, ergibt sich ein ideales Zeitfenster für längere Ferien. Mit nur drei Ferientagen (27. bis 29. Dezember) hast du zehn respektive elf Tage frei – vorausgesetzt, du musst an den Wochenenden nicht arbeiten.

10 oder gar 16 Tage frei über Ostern

Das Osterwochenende fällt nächstes Jahr auf den 29. März (Karfreitag) bis 1. April (Ostermontag). Entweder kannst du in der Woche vor (25. bis 28. März) oder nach Ostern (2. bis 5. April) vier Ferientage eingeben und hast im Gegenzug zehn Tage am Stück frei. Oder du kombinierst gerade beide Wochen und holst mit acht Ferientagen 16 freie Tage heraus.

8 oder 16 freie Tage über 1. Mai und Auffahrt

Der 1. Mai (Feiertag in einigen Kantonen) ist nächstes Jahr an einem Mittwoch. Wer dann sowieso frei hat, kann sich den 29. und 30. April sowie den 2. und 3. Mai freinehmen und profitiert so mit vier Ferientagen von acht freien Tagen. Genau das Gleiche ist möglich über Auffahrt, welche am 9. Mai auf den darauffolgenden Donnerstag fällt: Hier kannst du dir den 6., 7., 8. und 10. Mai freinehmen für ebenfalls acht Ferientage.