Oberkirch LU – Brüder (31 und 32) fallen in Jauchegrube – beide tot

Am Samstag um 15.25 Uhr verrichtete ein 31-jähriger Mann auf einem Bauernhof in Oberkirch Arbeiten bei einem Güllenloch. Aus noch ungeklärten Gründen fiel er dabei in die Jauchegrube. Sein 32-jähriger herbeigeeilter Bruder wollte dem Verunfallten helfen und stürzte selbst auch in die Grube. Die beiden Männer konnten von den Einsatzkräften nur noch tot geborgen werden, nachdem zuerst die Gülle hatte abgepumpt werden müssen, wie die Luzerner Polizei mitteilt.



Vor Ort waren nebst Polizei und dem Rettungsdienst 144 auch ein Rettungshelikopter, die Feuerwehr, das Amtsoffizium sowie ein Care Team im Einsatz. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Sursee.