Trauer in Oberkirch LU – Brüder fallen in Gülleloch und sterben – Gemeinde ist «bestürzt»

In Oberkirch LU hat sich am Samstag ein Arbeitsunfall ereignet.

Auf einem Bauernhof in Oberkirch ist es am Samstag zu einem tragischen Arbeitsunfall gekommen: Ein 31-jähriger Landwirt war am Nachmittag gegen 15.25 Uhr mit Arbeiten bei einem Gülleloch beschäftigt. Dabei war er in die Jauchegrube gestürzt. Sein Bruder (32) eilte herbei, um ihm zu helfen. Dabei stürzte auch er in die Grube, teilte die Luzerner Polizei mit. Für die beiden Brüder kam jede Hilfe zu spät: «Die beiden Männer konnten von den Einsatzkräften nur noch tot geborgen werden, nachdem zuerst die Gülle hatte abgepumpt werden müssen», so die Luzerner Polizei. Geschehen war der Vorfall ausserhalb des Dorfes.