Therwil BL: Brüder teilen sich ungültige Kontrollschilder – und bezahlen teuer

Beide waren schon einschlägig vorbelastet. Jetzt ergingen per Strafbefehl der Baselbieter Staatsanwaltschaft unbedingte Geldstrafen in der Höhe von 2670 Franken für den jüngeren und 3620 Franken für den älteren der beiden Brüder.

Die Fahrt von Zofingen nach Therwil kommt zwei junge Eritreer mit Wohnsitz im Kanton Baselland teuer zu stehen. So teuer wie je zwei Wochen Luxusferien. Am 20. Dezember montierte A.* das vordere Kontrollschild des Autos seines Bruders B.* an seinem Volvo und fuhr damit nach Therwil. Sein Bruder fuhr die gleiche Strecke in seinem Opel mit nur einem Kontrollschild. Das Problem: Die Kontrollschilder waren ungültig.