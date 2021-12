Berlin - Brüder werden wegen Mordes an ihrer Schwester angeklagt

Der Vorfall ereignete sich Mitte Juli in Berlin. Eine 34-jährige Mutter zweier Kinder wurde von ihrem Partner als vermisst gemeldet. Wenig später wurde die gebürtige Afghanin tot in einem Waldstück über 500 Kilometer vom mutmasslichen Tatort entfernt gefunden. Schnell gerieten die beiden Brüder der jungen Frau ins Visier der Ermittler. Sie galten als Hauptverdächtige und sitzen seither in Untersuchungshaft.

Die beiden Männer sollen brutal vorgegangen sein: Sie sollen ihre ältere Schwester nicht nur getötet haben, sondern sie auch post mortem zerstückelt und in einen Koffer gepackt haben. Mit diesem Koffer – dies würden Überwachungskameras am Bahnhof belegen – sollen sie mit dem Zug von Berlin ins 500 Kilometer entfernte Nordheim bei Donauwörth in Bayern gefahren sein. In einem Waldstück wurde dann schliesslich eine Frauenleiche entdeckt, die als Schwester der beiden Männer identifiziert werden konnte. Das Motiv ist offiziell noch nicht bekannt, es soll aber der westliche Lebensstil der Schwester gewesen sein, der den Brüdern missfallen haben soll.