Biella: «Bei der Ankündigung haben einige geweint»

Die Belegschaft sei am Dienstag um elf Uhr an einer Sitzung über die Schliessung informiert worden. «Einige haben geweint», sagt die Mitarbeiterin.

Werden bald in Deutschland produziert: Bundesordner von Biella zieren einen Kreisel in Brügg BE.

45 Mitarbeitenden von Biella in Brügg BE droht, dass sie ihre Stelle verlieren.

«Wir haben alle vermutet, dass es so kommen wird», sagt eine Mitarbeiterin (55) von Biella, die anonym bleiben möchte, zu 20 Minuten. Nach der Ankündigung, dass die Produktion aus der Schweiz nach Deutschland verlagert wird, ist die Stimmung am Standort Brügg BE niedergeschlagen.

Die Belegschaft sei am Dienstag um elf Uhr an einer Sitzung über die Schliessung informiert worden. «Einige haben geweint», sagt die Mitarbeiterin.

«Das tut mir am meisten weh»

«Wir sind spezialisiert auf Ordner und Agenden. Wer braucht heute noch eine Agenda? Auch ich selbst notiere meine Termine auf dem Handy», so die Mitarbeiterin weiter. «Ich arbeite seit fast 30 Jahren in dieser Bude. Mich und meinen Mann trifft es nicht so hart. Aber für eine Person, die allein ist und jetzt schon jedes Fünfi zweimal drehen muss, ist es schlimm. Viele arbeiten seit Jahrzehnten hier, wir sind wie eine Familie. Das tut mir am meisten weh.»