Brünisried: Bauernhof bei Brand zerstört

Wie die Kantonspolizei Freiburg in einer Medienmitteilung schreibt, standen am Mittwochabend mehrere Polizeipatrouillen sowie die Feuerwehren Sense-Oberland Plaffeien und des Kompetenzzentrums Düdingen in Brünisried FR im Einsatz. Die Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und fanden das Gebäude des Landwirtschaftsbetriebs in Vollbrand vor. Dieses bestand aus zwei Wohnungen, wobei eine unbewohnt war. Wenige Meter angrenzend des Gebäudes befand sich eine Scheune, die vor den Flammen bewahrt werden konnte. 73 Feuerwehrleute bekämpften den Brand. Das Gebäude wurde vollständig zerstört.