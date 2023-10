EM-Quali-Spiel in Brüssel: Abbruch wegen Terrorgefahr

Am Montagabend wurde wenige Kilometer vom Stadion in Brüssel zwei Schweden durch Schüsse tödlich verletzt.

Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Schweden in Brüssel ist das EM-Quali-Spiel zwischen Belgien und Schweden in Brüssel abgebrochen worden. Beim Stand vom 1:1 ging es im König-Baudouin-Stadion für die beiden Teams in die Halbzeit. Schnell machte die Nachricht der Vorkommnisse die Runde auf der Tribüne, im TV waren Fans mit Tränen in den Augen zu sehen. Es kam zu emotionalen Szenen zwischen den Fans – «Alle gemeinsam, alle gemeinsam!», wurde gerufen. Auch die schwedischen Spieler sollen in der Halbzeitpause über die Ereignisse informiert worden sein und wollten das Spiel nicht weiter fortsetzen.